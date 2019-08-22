Владельцу арестованного судна Мрия инкриминируют посещение предыдущими владельцами оккупированного Крыма в 2015 году, несмотря на то, что перед приобретением Пограничная служба не предоставила никаких предостережений по соглашению.

В августе 2018 года ООО Тефин приобрело судно Мрия и поставило его под украинский флаг. Около года судно занималось перевозкой нефтепродуктов в порты Украины, однако в августе 2019 года у силовиков появились претензии относительно событий 2015 года.

За последние две недели сотрудники СБУ несколько раз арестовывали танкер, мотивируя это тем, что при предыдущем владельце танкер посещал оккупированный Крым.

10 августа танкер пытался осуществить выгрузку топлива на Херсонской нефтеперевалке. Тогда сотрудники СБУ остановили судно и фактически заблокировали работу всей перевалки. Однако суд первой инстанции отказал следователю в аресте судна.

Несмотря на то, что суд обязал силовиков не препятствовать работе и передвижению судна, 20 августа, когда Мрия находилась в нейтральных водах и выполняла очередной заказ на поставку топлива, представители СБУ проникли на борт судна.

Читайте: В России задержали судно под флагом Молдовы с украинцами на борту

Угрожая применить оружие, они закрыли экипаж в каютах, срезали якорь и отбуксировали судно в порт Южный.

СБУ объясняет намерение арестовать судно тем, что в 2015 году оно посещало Крым. Однако с тех пор у судна сменился собственник, а пограничники Украины согласовали покупку.

– Наша компания не может нести ответственность за предыдущего владельца, поскольку перед приобретением судна мы обращались в государственные органы. Ни один из них, в частности СБУ АР Крым или Пограничная служба, не заявляли никаких претензий или замечаний относительно нарушения судном правил пересечения государственной границы Украины или заходов на временно оккупированные территории, – отметили в компании.

Напомним, ранее Украина арестовала российский танкер NEYMA вместе с документами.

Фото: Обозреватель