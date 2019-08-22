Следственный отдел Главного управления Нацполиции в Черкасской области открыл дело против владельца похоронного бюро за то, что он объявил скидки для клиентов-евреев.

В Черкассах открыли дело против владельца похоронного бюро Памятники, за дискриминацию.

В материалах суда говорится, что мужчина объявил скидки для клиентов-евреев.

Материалы в прокуратуру передала Служба безопасности Украины. Мужчину подозревают в нарушении равноправия граждан независимо от их расовой, национальной или религиозной принадлежности.

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– Владелец магазина ритуальных услуг причастен к совершению уголовного преступления, в частности, при входе в обозначенное здание размещены надписи евреям*3, євреям — скидки и вальцману — 90%. В связи и с чем, в действиях последнего усматриваются признаки преступления, — сказано в материалах дела.

Суд уже назначил судебно-лингвистическую экспертизу рекламы мужчины.

Напомним, ресторан в польском городе Гдыня оказался в центре ксенофобского скандала из-за объявления о найме работников, в котором содержалось предостережение для украинцев.