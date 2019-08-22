В связи с празднованием в Киеве 28-й годовщины Независимости Украины 24 августа закроют на вход и выход две центральные станции метро.

В День Независимости утра и до окончания мероприятий станция Крещатик закрывается на вход выход на улицы Институтской и Героев Небесной Сотни. Станция Майдан Незалежности закрывается и на вход, и на выход.

Также возможны изменения в работе станций метро Площадь Льва Толстого, Олимпийская, Дворец спорта в связи с матчем Динамо – Олимпик на НСК Олимпийский.

Переход между этими станциями будет работать в обычном режиме.

Читайте: Где смотреть марш на День независимости 2019

К слову, ранее Факты ICTV публиковали план мероприятий на День независимости 2019 в Киеве.