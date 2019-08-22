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Факты / Украина

Как будет работать Новая почта на День независимости – график

Большинство отделений Новой почты на День независимости будет работать в режиме выходного дня.

Как будет работать Новая почта на День независимости – график

График работы Новой почты на День независимости 2019 будет соответствовать режиму субботы и воскресенья.

24 и 26 августа 2019 года отделения Новой почты и курьерская доставка будут работать с 9.00 до 16.00.

В воскресенье, 25 августа, отделение будут принимать клиентов в обычном графике воскресенья.

Читайте: Марш защитников на День Независимости: программа, маршрут и участники

Подробный график работы каждого отделения Новой почты можно посмотреть здесь.

К слову, Ранее Факты ICTV писали, как будут работать банки на День независимости 2019.

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