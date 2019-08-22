На День Независимости 2019 украинцы будут отдыхать три дня подряд – 24, 25 и 26 августа.

Выходные в августе связаны с празднованием Дня Независимости Украины. Это государственный праздник Украины, который отмечается ежегодно 24 августа.

Поэтому, по закону, выходной переносится на следующий день после праздничного или нерабочего дня, то есть на понедельник 26 августа.

Таким образом, украинцы будут отдыхать три дня подряд – 24, 25 и 26 августа.

Кроме того, пятница, 23 августа является предпраздничным днем, поэтому у некоторых украинцев рабочий день может быть на час меньше.

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Стоит обратить внимание, что финансовые учреждения на День независимости также меняют график работы.

Поэтому раньше Факты ICTV писали, как работают банки в День независимости 2019.