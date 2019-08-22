PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Как отдыхают украинцы на День Независимости 2019

На День Независимости 2019 украинцы будут отдыхать три дня подряд – 24, 25 и 26 августа.

Вихідні на День незалежності 2019

Выходные в августе связаны с празднованием Дня Независимости Украины. Это государственный праздник Украины, который отмечается ежегодно 24 августа.

Поэтому, по закону, выходной переносится на следующий день после праздничного или нерабочего дня, то есть на понедельник 26 августа.

Таким образом, украинцы будут отдыхать три дня подряд – 24, 25 и 26 августа.

Кроме того, пятница, 23 августа является предпраздничным днем, поэтому у некоторых украинцев рабочий день может быть на час меньше.

Читайте: Куда пойти на День независимости: афиша мероприятий

Стоит обратить внимание, что финансовые учреждения на День независимости также меняют график работы.

Поэтому раньше Факты ICTV писали, как работают банки в День независимости 2019.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

День независимости праздником считают 68% украинцев – опрос
Как будет работать Новая почта на День независимости – график
Марш защитников на День независимости: программа, маршрут и участники
Марш ветеранов и флешмоб: как Украина отметит День независимости 2019
Куда пойти на День независимости: афиша мероприятий
Тина Кароль исполнит гимн Украины на Шествии Достоинства на День независимости
Погода на День независимости 2019 в Украине (КАРТА)
Куда поехать на День независимости: цены и маршруты
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка