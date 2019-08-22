Владимир Зеленский записал видеообращение, где предложил запустить флешмоб.

– Завтра мы все будем отмечать День нашего флага. Для нас желтый и синий это давно уже не просто цвета. В эти цвета окрашены сердца каждого украинца. Я уверен, что завтра вся Facebook-лента будет желто-синей.

Но давайте гордиться Украиной не только онлайн. Поэтому у меня есть предложение к украинцам. Сделаем флешмоб. Давайте завтра раскрасим в желто-синие цвета нашу планету. Давайте вывешивать украинский флаг из окон , – сказал президент.