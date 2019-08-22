Президент Владимир Зеленский призвал украинцев в День государственного флага вывесить из окон желто-голубые флаги.
Владимир Зеленский записал видеообращение, где предложил запустить флешмоб.
– Завтра мы все будем отмечать День нашего флага. Для нас желтый и синий это давно уже не просто цвета. В эти цвета окрашены сердца каждого украинца. Я уверен, что завтра вся Facebook-лента будет желто-синей.
Но давайте гордиться Украиной не только онлайн. Поэтому у меня есть предложение к украинцам. Сделаем флешмоб. Давайте завтра раскрасим в желто-синие цвета нашу планету. Давайте вывешивать украинский флаг из окон , – сказал президент.
Он вспомнил о людях, которые не могут свободно демонстрировать любовь к Украине и национального флага.
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К слову, ранее Факты ICTV писали, куда пойти на День независимости.