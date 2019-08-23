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Факты / Украина

19 ДТП: Киев стоит в масштабных пробках перед Днем независимости

Из-за перекрытия улиц и массового выезда жителей за Киев в столице образовались пробки.

Затори

В центре Киева и на мостах между правым и левым берегом столицы наблюдается затруднение движения автомобилей.

Значительные пробки наблюдаются на улице Крещатик, Набережно-Крещатицкой, Саперно-Слободской, проспекте Победы, Набережном шоссе и бульваре Тараса Шевченко.

Также ситуацию осложняют 19 ДТП, которые произошли в Киеве.

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Некоторые улицы столицы перекрыты в связи с подготовкой ко Дню независимости.

К слову, Факты ICTV публиковали список улиц Киева, на которых ограничат движение в связи с празднованием Дня независимости.

Фото: Dreamstime

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