Из-за перекрытия улиц и массового выезда жителей за Киев в столице образовались пробки.

В центре Киева и на мостах между правым и левым берегом столицы наблюдается затруднение движения автомобилей.

Значительные пробки наблюдаются на улице Крещатик, Набережно-Крещатицкой, Саперно-Слободской, проспекте Победы, Набережном шоссе и бульваре Тараса Шевченко.

Также ситуацию осложняют 19 ДТП, которые произошли в Киеве.

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Некоторые улицы столицы перекрыты в связи с подготовкой ко Дню независимости.

К слову, Факты ICTV публиковали список улиц Киева, на которых ограничат движение в связи с празднованием Дня независимости.