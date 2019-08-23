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Курс валют – падение доллара и укрепление гривны

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 25,04 грн за $1.

гривня

Нацбанк укрепил курс гривны. Соответственно, доллар и евро подешевели.

По состоянию на 23 августа курс американской валюты снизился на 16 копеек и составляет 25,04 грн за $1.

Евро также подешевел на 23 копейки и остановился на уровне 27,75 грн.

Читайте: Курс доллара до конца 2019 года – прогноз банкиров

Курс валют от НБУ на 23.08:

$100 – 2504, 2697 грн;
€100 – 2775, 4821 грн;
100 злотых – 635, 9513 грн;
10 российских рублей – 3, 8163 грн.

К слову, ранее Факты ICTV писали о том, каким будет курс доллара до конца лета.

Источник: НБУ

Фото: НБУ

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