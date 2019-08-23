НБУ установил курс валют, который начнет действовать после выходных – 27 августа.
Курс доллара 27 августа практически не изменится и будет составлять 25,06 грн/долл.
Евро тоже остался без значительных изменений – 27,73 грн/евро.
Официальный курс валют, который установил Национальный банк:
- $100 – 2506,28 грн;
- €100 – 2773, 20 грн;
- 10 российских рублей – 3,82 грн.
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По данным НБУ, 21 августа на украинском межбанковском рынке объем продажи иностранной валюты составил $309,9 млн.
К слову, Министерство финансов запросило у НБУ прогноз курса валют в Украине на 2020-2022 годы.
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