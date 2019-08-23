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Факты / Украина

Погода в Украине на 23 августа (КАРТА)

Сегодня, 23 августа, в Украине будет сухая и теплая погода.

Погода

В Украине 23 августа дожди с грозами возможны лишь на Закарпатье, на остальной территории – сухо и солнечно.

Здесь синоптики прогнозируют до +32, в других областях на западе – не выше +26.

В южных областях – от +32 до +34, на востоке +32.

Читайте: Гороскоп на сегодня, 23 августа

На севере максимум +27, в центре +31.

В День флага Украины в Киеве без осадков, от +24 до +26.

К слову, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода на День независимости в Украине.

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