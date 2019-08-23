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Факты / Украина

Реформы и сотрудничество: Зеленский встретился с делегацией Всемирного банка

Президент Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Всемирного банка, во время которой поднимал вопрос реформ.

Володимир Зеленський

На встрече с делегацией Всемирного банка президент Владимир Зеленский рассказал о борьбе с коррупцией и шагах, которые планируют предпринять для реформирования Украины.

– Мы – другая команда. У нас совсем нет времени. Наши ключевые задачи – не просто бороться с коррупцией, а победить ее, – сказал Зеленский.

Глава государства также рассказал представителям Всемирного банка во главе с президентом организации Дэвидом Мелпасом, что 5 сентября начнет работу Антикоррупционный суд.

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Президент Украины добавил, что важным для страны является развитие инфраструктуры, государственно-частного партнерства и проведение земельной реформы.

Зеленский надеется, что Всемирный банк продолжит оказывать Украине финансовую и техническую помощь.

К слову, президент Владимир Зеленский предоставил гражданство 11 лицам, которые защищали Украину.

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