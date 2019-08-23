Заместитель главы МИД Елена Зеркаль считает маловероятной возможность в дальнейшем удерживать санкции и изоляцию России.

Благодаря санкциям удалось приостановить наступление России на Донбассе, но они не дали того результата, которого от них ожидали, заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

– Они не принесли всего того, что могли принести. Но сказать, что они совсем неэффективны – нельзя… По крайней мере, не было в течение этих пяти лет таких событий, как Дебальцево, как Иловайск, – подчеркнула она.

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В то же время, по ее мнению, Украина не сможет постоянно удерживать Россию в изоляции.

– Не стоит рассчитывать на то, что все будет легко. На мой взгляд, маловероятно, что мы сможем держать санкции и изоляцию России дальше, – подытожила она.

К слову, новый глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС не отменять санкции против РФ.