Мировые лидеры начали поздравлять президента Владимира Зеленского с Днем независимости Украины.
Поздравить президента Владимира Зеленского с Днем независимости Украины уже успел президент США Дональд Трамп.
Он заявил, что в следующем году Соединенные Штаты будут работать с Украиной ради реформ, которые являются важной составляющей ее успеха.
– Украинская нация должна воплотить свой огромный потенциал, и США гордятся тем, что являются партнером и поддерживают Украину на этом пути изменений, – говорится в поздравлении Трампа.
Королева Великобритании Елизавета II в своем поздравлении пожелала счастья и процветания украинскому народу.
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Поздравил Зеленского с Днем независимости и президент Франции Эммануэль Макрон, который заверил, что он стремится достичь решительных результатов на переговорах в нормандском формате.
К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что в День независимости украинцы имеют право участвовать в тех мероприятиях, в которых пожелают.