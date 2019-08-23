PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Трамп, Елизавета II и Макрон: Зеленского поздравляют с Днем независимости Украины

Мировые лидеры начали поздравлять президента Владимира Зеленского с Днем независимости Украины.

Трамп, Елизавета II и Макрон: Зеленского поздравляют с Днем независимости Украины

Поздравить президента Владимира Зеленского с Днем независимости Украины уже успел президент США Дональд Трамп.

Он заявил, что в следующем году Соединенные Штаты будут работать с Украиной ради реформ, которые являются важной составляющей ее успеха.

– Украинская нация должна воплотить свой огромный потенциал, и США гордятся тем, что являются партнером и поддерживают Украину на этом пути изменений, – говорится в поздравлении Трампа.

Королева Великобритании Елизавета II в своем поздравлении пожелала счастья и процветания украинскому народу.

Читайте: День независимости 2019: знаете ли вы историю Украины? – ТЕСТ

Поздравил Зеленского с Днем независимости и президент Франции Эммануэль Макрон, который заверил, что он стремится достичь решительных результатов на переговорах в нормандском формате.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что в День независимости украинцы имеют право участвовать в тех мероприятиях, в которых пожелают.

Источник: Офис Президента

Фото: УНИАН

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Трамп 4 твитами обрушил фондовый рынок и цены на нефть
Защищали сувернитет Украины: Зеленский предоставил гражданство 11 иностранцам
Совет волонтеров и законы. Как Зеленский обещает заботиться о ветеранах АТО
Почему за земли Арктики ведется борьба
Зеленский не против участия украинцев в альтернативном марше на День независимости
Вопрос обмена заключенных между Украиной и РФ может решиться в ближайшее время – Зеленский
Министерство ветеранов не будут ликвидировать – Зеленский
Зеленский поднял флаг Украины на Софийской площади
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка