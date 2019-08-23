Мировые лидеры начали поздравлять президента Владимира Зеленского с Днем независимости Украины.

Поздравить президента Владимира Зеленского с Днем независимости Украины уже успел президент США Дональд Трамп.

Он заявил, что в следующем году Соединенные Штаты будут работать с Украиной ради реформ, которые являются важной составляющей ее успеха.

– Украинская нация должна воплотить свой огромный потенциал, и США гордятся тем, что являются партнером и поддерживают Украину на этом пути изменений, – говорится в поздравлении Трампа.

Королева Великобритании Елизавета II в своем поздравлении пожелала счастья и процветания украинскому народу.

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Поздравил Зеленского с Днем независимости и президент Франции Эммануэль Макрон, который заверил, что он стремится достичь решительных результатов на переговорах в нормандском формате.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что в День независимости украинцы имеют право участвовать в тех мероприятиях, в которых пожелают.