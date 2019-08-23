За сутки российские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня в районе Операции объединенных сил. Двое украинских военных ранены.
На Донбассе оккупанты обстреливали позиции Объединенных сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил девять обстрелов. Под огнем оказались Водяное, Новотроицкое, Богдановка и Лебединское.
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Еще четыре обстрелы зафиксировано в районе ответственности группировки Север – Новолуганское, Зайцево и Южное.
– За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов двое наших военнослужащих получили ранения, – сообщает штаб ООС.
С начала текущих суток на Донбассе тишина.
Напомним, недавно украинским военным удалось провести самую быструю и успешную операцию за время войны на Донбассе, в результате которой была уничтожена база оккупантов с военной техникой.
Источник: ООС