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Факты / Украина

В Украине будут делать фото на паспорт по международному стандарту

Кабинет министров изменил требования к фотографиям на паспорт, чтобы они соответствовали международному стандарту.

В Украине будут делать фото на паспорт по международному стандарту

Кабинет министров решил изменить государственные стандарты фотографий на паспорт, поскольку в Украине использовались устаревшие госстандарты, которые не отвечали современным технологиям.

Для оформления снимков на документы будут учитываться рекомендации IКАО.

Наличие головного убора на фото допускается только по религиозным соображениям, однако он не должен закрывать лоб и лицо.

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Многие правила снимка на документы остались без изменений:

  • лицо занимает 70-80% фотографии;
  • видны плечи;
  • фотография в анфас;
  • нейтральное выражение лица;
  • глаза должны быть открыты.

Постановление Кабмина вступит в силу через два месяца после публикации.

К слову, Факты ICTV писали о том, как оформить биометрический паспорт для ребенка.

Источник: Кабмин

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