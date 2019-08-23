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Факты / Украина / Общество

Водителей на еврономерах продолжают штрафовать – причина

Владельцев евроблях таки начали штрафовать. Максим Нефедов объяснил почему так происходит.

Водителей на еврономерах продолжают штрафовать – причина

С 22 августа вступили в силу штрафы за нерастаможенные авто на еврономерах, хотя президент Владимир Зеленский ранее заявил про инциативу отсрочить введение штрафных санкций на 90 дней.

Однако владельцев евроблях почему-то продолжают штрафовать.

Читайте: Штрафы за евробляхи: что решили на круглом столе

Почему штрафуют водителей на еврономерах

Нацполиция в рамках действующего законодательства может применять штрафы для владельцев евроблях за нарушения при перемещении авто, поскольку имеет доступ к таможенным базам.

Голова Государственной таможенной службы Максим Нефьодов говорит, что у полиции есть доступ до таможенных баз, поэтому полиция имеет право не только останавливать авто на еврономерах, но и применять штрафы.

К слову, ранее Факты ICTV писали о том, как растаможить авто на еврономерах и не переплатить.

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