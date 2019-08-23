Участие США в переговорах в нормандском формате возможно, если в этом будет необходимость.

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты поддерживают работу в нормандском формате и готовы участвовать в случае необходимости.



По его словам, проблемы в урегулировании конфликта на Донбассе связаны не с форматом переговоров, а с нежеланием РФ выполнять свою часть обязательств.

– Зеленский, без сомнения, пользуется поддержкой, у него есть мандат в парламенте, у него есть воля это сделать, но проблемой всегда была Россия, – сказал Волкер.



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Он также выразил надежду на то, что в ближайшее время поведение России изменится.

К слову, заместитель главы МИД Елена Зеркаль считает, что санкции против РФ не дали того результата, на который рассчитывали.