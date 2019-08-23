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Факты / Украина

Выходные на День независимости 2019: сколько будут отдыхать украинцы

На День Независимости 2019 украинцы будут отдыхать три дня подряд – 24, 25 и 26 августа.

Вихідні на День незалежності 2019

Выходные в августе связаны с празднованием Дня Независимости Украины. Это государственный праздник Украины, который отмечается ежегодно 24 августа. В этом году он припадает на субботу. Поэтому, по закону, выходной переносится на следующий день после праздничного или нерабочего дня, то есть на понедельник 26 августа.

Таким образом, украинцы будут отдыхать три дня подряд – 24, 25 и 26 августа.

Кроме того, пятница, 23 августа является предпраздничным днем, поэтому у некоторых украинцев рабочий день может быть на час меньше.

Читайте: Куда пойти на День независимости: афиша мероприятий

Стоит обратить внимание, что финансовые учреждения на День независимости также меняют график работы.

Поэтому раньше Факты ICTV писали, как работают банки в День независимости 2019.

Фото: Dreamstime

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