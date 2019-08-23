В связи с празднованием в Киеве 28-й годовщины Независимости Украины 24 августа закроют на вход и выход две центральные станции метро.
В День Независимости Крещатик будет работать в обычном режиме, а станция Майдан Незалежности – только в режиме пересадки. Она закрывается и на вход, и на выход.
Также возможны изменения в работе станций метро Площадь Льва Толстого, Олимпийская, Дворец спорта в связи с матчем Динамо – Олимпик на НСК Олимпийский.
Переход между этими станциями будет работать в обычном режиме.
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К слову, ранее Факты ICTV публиковали план мероприятий на День независимости 2019 в Киеве.
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