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Факты / Украина

Защищали сувернитет Украины: Зеленский предоставил гражданство 11 иностранцам

Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства лицам, принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Защищали сувернитет Украины: Зеленский предоставил гражданство 11 иностранцам

Президент Украины предоставил гражданство 11 лицам, принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Об этом говорится в соответствующем указе, который подписал Владимир Зеленский.

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Украинский паспорт получат сын командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаева Тимерхан Мунаев. Отец Тимерхана погиб под Дебальцево в феврале 2015 года.

Напомним, что 13 августа  Владимир Зеленский подписал указ, которым упростил получение гражданства для иностранцев, которые защищали Украину на Донбассе, а также для россиян, которые подверглись преследованиям по политическим убеждениям.

Источник: Офис Президента

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