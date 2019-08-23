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Факты / Украина

Зеленский не против участия украинцев в альтернативном марше на День независимости

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинцы на День независимости имеют право участвовать в тех мероприятиях, в которых они пожелают.

Зеленский не против участия украинцев в альтернативном марше на День независимости

Владимир Зеленский сообщил, что альтернативы Дню независимости быть не может. Если люди хотят делать собственное шествие, то они имеют на это полное право.

Мне кажется, что у нас есть День независимости Украины, и это самое главное. И нет альтернативы этому дню. Я не считаю, что альтернативный парад – это неправильно. У нас открытая страна. Поэтому пожалуйста, – сказал президент.

Читайте: Марш ветеранов и флешмоб: как Украина отметит День независимости 2019

Напомним, на День независимости в Киеве состоится Шествие достоинства и Марш защитников.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали программу и маршрут Марша защитников на День независимости.

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