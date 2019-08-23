Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинцы на День независимости имеют право участвовать в тех мероприятиях, в которых они пожелают.

Владимир Зеленский сообщил, что альтернативы Дню независимости быть не может. Если люди хотят делать собственное шествие, то они имеют на это полное право.

Мне кажется, что у нас есть День независимости Украины, и это самое главное. И нет альтернативы этому дню. Я не считаю, что альтернативный парад – это неправильно. У нас открытая страна. Поэтому пожалуйста, – сказал президент.

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Напомним, на День независимости в Киеве состоится Шествие достоинства и Марш защитников.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали программу и маршрут Марша защитников на День независимости.