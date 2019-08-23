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Факты / Украина

Зеленский поднял флаг Украины на Софийской площади

В День государственного флага президент Владимир Зеленский поднял сине-желтый символ Украины на Софийской площади.

Зеленський підняв прапор України на Софійській площі

Владимир Зеленский принял участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага Украины.

Среди участников церемонии – Герой Украины, заместитель командира механизированного батальона 30-й отдельной механизированной бригады оперативного командования Север Сухопутных войск ВСУ майор Владимир Гринюк, заместитель командира Международного межведомственного многопрофильного центра подготовки подразделений Нацгвардии полковник Сергей Рекун и дочь военного летчика, подполковника Сергея Каминского, который погиб в июне 2014 года возле Славянская, Анастасия Каминская.

Символ государства сегодня поднимут также возле здания КГГА и в районах столицы.

Ранее глава государства призвал украинцев 23 августа вывесить из окон сине-желтые флаги.

Читайте: Марш ветеранов и флешмоб: как Украина отметит День независимости 2019

Церемония поднятия государственного флага на Софийской площади

Факты ICTV писали, куда пойти на День независимости.

Источник: Офис Президента

Фото: Офис Президента

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