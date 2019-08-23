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Факты / Украина / Политика

Обвинения СБУ в адрес танкера Мрия основаны на Print Screen с новостного сайта – Чалый

По словам директора компании-владельца судна ООО Тефин Даниила Чалого, Служба безопасности Украины обвиняет танкер Мрия в посещении Севастополя на основании Print Screen.

Обвинения СБУ в адрес танкера Мрия основаны на Print Screen с новостного сайта – Чалый

Служба безопасности Украины арестовала танкер Мрия по обвинению в посещении оккупированного Крыма в 2015 году на основании Print Screen с неофициального новостного ресурса.

Об этом говорится в статье директора компании-владельца судна ООО Тефин Даниила Чалого.

Как известно, танкер Мрия обвиняют посещении Севастополя в 2015 году. Тогда у танкера был другой владелец, а перед покупкой Тефин обратился в соответствующие органы, которые подтвердили правомерность сделки.

– Во исполнение процедуры запросили у всех заинтересованных ведомств, нет ли претензий к данному судну.

Получив добро, мы назвали бывший танкер Vilga Мрией, оформили на украинскую компанию и водрузили на корму украинский флаг, – говорит Чалый, компания которого приобрела судно в 2018 году.

После того, как судно проработало год, СБУ заявило, что танкер посещал Крым, в связи с чем его необходимо арестовать, при этом в доказательства силовики приводят Print Screen.

– В это сложно поверить, но все обвинения против Мрии основаны на скриншотах с некоего новостного сайта. Во время обысков СБУ изучила все судовые документы и навигационные данные и не нашла никакой информации о заходе судна в Крым.

Скажу больше: никаких подтверждений захода в оккупированные порты на сегодня не существует. Считаю это надуманной причиной, чтобы уничтожить наш бизнес – говорит Чалый.

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10 августа 2019 года в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию, прокуратура АР Крым, провела обыск в г. Херсон на судне Мрия.

После того, как судно покинуло Херсонский порт по решению суда после обжалования в апелляционной инстанции, СБУ совместно с пограничниками взяли на абордаж судно в нейтральных водах и отбуксировали его в Херсон.

Напомним, ТОВ Тефин обратилось к Зеленскому и Баканову с ситуацией о захваченном танкере Мрия.

Фото: РБК-Украина

Источник: Українські новини

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