Ко Дню независимости Факты ICTV предлагают вспомнить основные события последнего года. За 28 лет независимости случилось немало всего, и последний год не стал исключением. Настоящие победы, новые надежды и несправедливые трагедии – в материале Фактов ICTV.

День независимости 2019 традиционно отмечают 24 августа. Именно в этот день в 1991 году Верховная Рада приняла акт, которым Украина была провозглашена независимым государством.

К 28-му году нашей самостоятельности Факты ICTV предлагают вспомнить 28 событий, которые произошли с момента прошлого праздника. Последние 12 месяцев оказались насыщенными на события – какие-то вселяли в нас надежду и вызывали положительные эмоции, другие – заставляли плакать.

1. Парад на День независимости 2018

Прошлый День независимости не обошелся без военного парада, который стал одним из наиболее масштабных за последние годы.

Участие в нем приняли 4,5 тыс. военнослужащих и 250 единиц техники. Впервые за последние девять лет над Крещатиком пролетела боевая авиация – тогда публично представили новый транспортный самолет Ан-178.

Также прозвучало новое воинское приветствие – Слава Украине, Героям слава. И наконец впервые за историю независимости отдельной колонной на параде были представлены женщины-курсантки военных институтов.

К участию привлекли представителей 16 стран, среди которых США, Канада, Германия и др.

В этом году празднование обещает быть не таким масштабным – Владимир Зеленский отказался проводить затратные парады. Вместо этого по Киеву пройдет торжественный Марш Достоинства, а сэкономленные деньги пойдут на премии военнослужащим.

2. Кто заказал Катю Гандзюк?

Нападение на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк всколыхнуло всю Украину. Неизвестные напали на девушку у дома и облили ее кислотой. Это было 31 июля 2018 года.

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40% тела было поражено ожогами. Более трех месяцев она боролась за жизнь, перенесла 11 операций, впрочем 4 ноября ее не стало.

Следствие продолжается и сейчас. Удалось установить организатора убийства, четырех нападающих, но не реального заказчика.

Было создано масштабное движение активистов под названием Кто заказал Катю Гандзюк, которое не дает этой истории замалчиваться и регулярно проводит акции, напоминая о необходимости привлечь к ответственности виновных.

3. Рада обновила состав ЦИК

Споры продолжались девять месяцев, депутаты не могли договориться о кандидатурах. А семилетний срок полномочий бывших членов комиссии давно прошел. Чем ближе к выборам президента, тем больше была вероятность, что за порядком на них будет следить ЦИК времен Януковича.

В сентябре прошлого года Верховная Рада проголосовала за обновление состава комиссии. И должность председателя впервые заняла женщина – Татьяна Слипачук.

4. Под Ичней взорвались склады боеприпасов

9 октября около 3.00 на складах боеприпасов под Ичней Черниговской области произошел взрыв, вызвавший пожар.

Несколько дней раздавались взрывы, а ликвидация последствий продолжалась 15 дней. Было эвакуировано более 12,5 тыс. человек, и чудом обошлось без жертв.

Перед пожаром на складах хранилось около 69,5 тонн боеприпасов. 95% арсенала было уничтожено. Впоследствии установили, что это диверсия – на складах была заложена взрывчатка.

5. Рада приняла бюджет на 2019 год

Уже традиционно бюджет страны на следующий год принимали ближе к утру. Происходило это в конце ноября.

На сам бюджет парламентарии потратили час, а вот чтобы прийти к согласию относительно изменений в налоговое и бюджетное законодательство, понадобилась целая ночь.

Проголосовали за увеличение минимальной заработной платы, прожиточного минимума, выделили более 20 млрд грн на субсидию “живыми деньгами” и 417 млрд грн для погашения долгов.

6. Агрессия России в Азовском море

В конце ноября три украинских судна – Яны Капу, Никополь и Бердянск – осуществляли переход из Черного в Азовское море. Тогда они подверглись нападению со стороны пограничных кораблей РФ, которые сначала протаранили наши катера, а затем открыли огонь. Поводом стало якобы незаконное пересечение “территориальных вод РФ” возле Крыма.

Истории предшествовали массовые провокации в водах Азовской акватории и задержание судов, проходивших через Керченский пролив, что наносило экономический ущерб Украине.

В связи с инцидентом в 10 областях Украины было введено военное положение сроком на 30 дней.

24 украинских моряка до сих пор находятся в российской тюрьме. Украина продолжает вести переговоры об их освобождении.

7. Независимая церковь и Томос

Томос – это своеобразный акт провозглашения украинской независимости. Теперь и в церковном мире.

Символично 6 января в Святой вечер Православная церковь Украины, которая образовалась накануне, получила Томос об автокефалии – документ, свидетельствующий о всемирном признании украинской независимой церкви.

По этому случаю ICTV выпустил документальный фильм Томос для Украины, где рассказывается, как Украина смогла добиться автокефалии, как Россия пыталась этому помешать и как удалось помочь объединению православных в стране.

8. Конфликт Филарета и Епифания

Почетный патриарх Филарет, который приложил немало усилий для получения Украиной Томоса, не нашел общего языка с главой ПЦУ Епифанием. Неожиданно для всех он начал критиковать Томос, отмечая, что раньше не видел его содержание, а теперь ПЦУ может оказаться под зависимостью Константинополя.

Филарет также настаивает, что митрополит Епифаний общается с ним мало и церковь розделилась.

В конце июня он созвал свой собор, на котором отверг Томос о единой украинской церкви и вернул УПЦ Киевского патриархата, которая была ликвидирована на Объединительном соборе. В ПЦУ это возвращение не признают. Впрочем, Томосу пока ничего не грозит, а ПЦУ продолжает свое существование.

9. Скандал с хищениями в Укроборонпроме

В феврале, накануне президентских выборов, вышло журналистское расследование, которое разоблачило махинации и массовые хищения в оборонной сфере, к которым может быть причастно близкое окружение пятого президента Петра Порошенко.

Игорь Гладковський – сын тогдашнего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с друзьями Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фиктивные фирмы поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей по завышенным в разы ценам. Размеры хищений составляют не менее 250 млн грн.

Материалы журналистов стали поводом для многочисленных расследований и массовых отставок.

10. Изменена Конституция и задекларирован курс на ЕС и НАТО

История началась в ноябре 2018 года. Тогда в первом чтении Верховная Рада 311 голосами приняла изменения в Конституцию. В частности, предлагалось прописать там пункт о стратегическом курсе Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО.

Уже в феврале 334 голосами парламентарии изменили Конституцию Украины. Это стало седьмым изменением документа за время независимости.

Петр Порошенко, который лобировал эту инициативу, аргументировал это желанием не допустить изменения внешнеполитического курса, как это было во времена Януковича. Новой власти изменить внешнеполитический курс будет трудно, ведь для этого нужно будет снова переписывать Конституцию и искать 300 голосов.

11. Украина отказалась от участия в Евровидении

Это произошло второй раз за 28 лет независимости. Впервые мы не поехали на песенный конкурс в 2015 году из-за сложной ситуации в стране.

Победу на нацотборе получила певица MARUV. Впрочем, сначала возник скандал с ее гастролями в РФ, которые она сразу отменила. Впоследствии стало известно, что ее песня Siren Song лицензирована российским лейблом Warner Music Russia, соответственно РФ может на этом неплохо заработать. Тогда НОТУ потребовала передать ей права на песню.

Договоренностей они не достигли, а после того, как отказалась MARUV, другие претенденты тоже решили не ехать.

12. Для евробляхеров снизили цену растаможки авто

Несколько месяцев центральные улицы Киева регулярно перекрывали евробляхеры – водители на авто с европейскими номерами. Они требовали доступной растаможки и разрешения ввозить авто старше 15 лет. Рада пошла навстречу, приняв изменения в Налоговый кодекс, которые снизили стоимость легализации авто с еврономерами. В то же время водителям дали время на льготное растаможивание.

С ноября по февраль можно было заплатить 50% от суммы акциза. За это время около 218 тис. авто на еврономерах были расстаможены, а это около 30% от общего количества. Страна получила дополнительные 13,5 млрд грн, которые выплатили пенсионерам. После прекращения действия льгот растаможка практически остановилась.

Полиция должна была начать штрафовать нарушителей Таможенного кодекса в мае. Однако введение штрафов отсрочили еще до 24 августа.

13. В Украине прошел первый тур президентских выборов

В два тура прошли президентские выборы – 31 марта и 21 апреля.

Они стали рекордными по количеству кандидатов – желание занять президентское кресло выразило 44 человека, из которых в итоге осталось 39.

Довольно высокой была и явка – 62,88% . Причем большую заинтересованность в выборах едва ли не впервые проявила молодежь.

14. Состоялись дебаты на Олимпийском

Дебаты – явление необычное для украинской политики. Кравчук и Кучма, Ющенко и Янукович, а теперь Порошенко и Зеленский – третьи в истории Украины дебаты и первые публичные.

С пафосом Зеленский записал ролик, где пригласил действующего тогда президента. Тот ответил. После нескольких видеобаталий конкуренты наконец встретились и пожали друг другу руки.

Сколько было проблем с подготовкой – и сдача анализов в разных клиниках, и единоличные “дебаты” Порошенко возле стадиона, и установление одновременно двух сцен на Олимпийском.

Впоследствии же Порошенко перешел со “своей” сцены к оппоненту, и шоу состоялось. Кто победил – так и не определили. Сторонники Порошенко называли его мастером слова, сторонники Зеленского считали своего кандидата лучшим.

15. Владимир Зеленский – шестой президент Украины

Произошло то, что еще год назад было трудно представить. Комик, который годами пародировал украинских политиков, возглавил государство.

Он побил сразу несколько рекордов – стал самым молодым президентом Украины в 41 год и получил наибольшую поддержку общества в 73,2%, победив действующего на тот момент президента с огромным отрывом.

Новость разлетелась по миру, а заголовки иностранных СМИ пестрели словами комик-шоумен-пародист-президент.

16. Нового президента инаугурировали

20 мая состоялась инаугурация, и Зеленский официально вступил на пост президента. Проходила она необычно – напротив Рады установили большой экран для того, чтобы украинцы могли наблюдать за событием в Мариинском парке. Раньше такого никто не делал.

По дороге в Раду президент здоровался с украинцами – делал селфи, жал руки и давал “пять”. Даже подпрыгнул, чтобы поцеловать коллегу из Квартала 95 – Евгения Кошевого.

Речь тоже была необычной. В частности, запомнилась тем, что новоизбранный президент распустил парламент и предложил правительству уйти в отставку. Все его слова имели большую поддержку у общества, которое скандировало после каждого громкого заявления.

17. Принят закон об украинском языке

Закон Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного Верховная Рада Украины приняла 25 апреля.

Больше года у нас существовал законодательный вакуум в этом вопросе – старый антиконституционный закон Колесниченко-Кивалова, который укреплял позиции русского языка, отменили, а новый не прописали.

Уже 16 июля новый закон вступил в силу. Так, государственный украинский язык теперь закреплен в законодательстве и является обязательным для органов государственной власти и общественных сфер.

18. Кучма вернулся в Трехстороннюю контактную группу

Владимир Зеленский попросил Леонида Кучму снова возглавить команду Киева на переговорах ТКГ в Минске, из состава которой он вышел в октябре 2018 года.

Первое заседание состоялось уже 5 июня. Там были достигнуты договоренности по разведению войск в Станице Луганской.

19. Запущен рынок электроэнергии

Рынок электроэнергии, несмотря на предложения его отсрочить, был запущен 1 июля.

Соответствующий закон парламентарии приняли еще два года назад. Следовательно, цены регулирует не государство, а непосредственно поставщик. Потребитель будет выбирать поставщика в зависимости от качества и цены. В перспективе это устранит монополию на рынке и снизит цену на электроэнергию.

Кроме того, такая модель работает в европейских странах и была одним из условий иностранных партнеров.

20. Отведены войска в Станице Луганской

30 июня ОБСЕ отчиталась о завершении разведения войск вблизи Станицы Луганской, которое планировали еще в 2016 году.

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Процесс был запущен по результатам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 5 июня, поскольку отвод войск – это одно из требований Минских договоренностей. Эксперты оценивают это как шаг для начала урегулирования ситуации на Востоке страны.

21. Первый разговор Зеленского с Путиным

Президент провел первую телефонную беседу с Владимиром Путиным 11 июля. Это первый контакт Зеленского со страной-агрессором.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, они обсудили предстоящую встречу в нормандском формате, вероятный обмен пленными, а ключевым вопросом для украинской стороны стало освобождение моряков.

В итоге Зеленский еще раз общался по телефону с президентом РФ, когда четырех украинских военных убили на Донбассе.

22. Принят Избирательный кодекс

В конце своей каденции парламентарии крайнего созыва приняли Избирательный кодекс. Парубий 17 раз ставил на голосование законопроект, пока 230 депутатов его не поддержали.

В первом чтении он был принят еще в 2017 году, а ко второму наработали более 4,5 тыс. поправок.

Следовательно, Кодекс вступит в силу в 2023 году – он предусматривает отмену мажоритарки и внедрение системы открытых списков.

23. Парламент VIII созыва провел последнее заседание

Верховная Рада VIII завершила свою деятельность 12 июля 2019 года. Депутаты собрались в зале, проголосовали за последние инициативы, спели гимн и торжественно закрыли свое последнее пленарное заседание.

За пять лет работы они провели под куполом 580 пленарных заседаний, приняв 2 734 законодательных акта, в том числе 987 законов.

Все наработки, которые так и не дошли до рассмотрения, аннулировались. А те, что были приняты в первом чтении, будут дорабатываться уже новыми депутатами.

24. Внеочередные парламентские выборы

21 июля состоялись внеочередные парламентские выборы, инициированные Зеленским.

По итогам парламент ІХ созыва будет сформирован из пяти партий – Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь, Европейская солидарность, Батькивщина и Голос. Состав Рады обновлен на 80%, а каждый пятый депутат – женщина. Их в новой Раде 53.

За всю историю независимости зафиксирована самая низкая явка – 49,8%. Также впервые голосование проходило летом.

25. Уверенная победа Слуги народа

Впервые в истории Украины одна партия имеет абсолютное большинство в парламенте – Слуга народа получила 254 мандата. Прошлый рекорд имела Партия регионов, которую представляли 186 депутатов.

Это позволяет президентской политической силе самостоятельно принимать законы. Единственное – им все еще нужна поддержка для изменения Конституции, для чего необходимо 300 голосов. Беспрецедентной для Украины стала и история с тренингом для будущих народных депутатов – Зе!Депутат.

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Президентскую партию учили эксперты из Киевской школы экономики. Недельный интенсив должен был дать будущим депутатам представление о работе и регламенте Верховной Рады и основных аспектах написания законопроектов.

26. Кадровые назначения нового президента

Придя к власти, Владимир Зеленский начал активно проводить кадровые чистки и назначать новых людей на ключевые государственные должности. Первоначально он назначил Александра Данилюка главой СНБО, сформировал свой Офис президента, который возглавил Андрей Богдан.

Взялся и за области, уволив 15 губернаторов и назначив на их места исполняющих обязанности. Рабочие поездки президента по областям доказали, что он не собирается мириться со старыми лицами – увольняет (или настойчиво просит уволиться) всех, кто так или иначе может быть виновен в коррупции.

Провел чистки в СБУ – уволил несколько заместителей, а временно исполняющим обязанности главы службы назначил Ивана Баканова.

Он вносил представления на увольнение генпрокурора и министра иностранных дел, впрочем Рада прошлого созыва так ни разу и не поддержала его.

27. Задержание Юрия Грымчака

Состоялось громкое задержание одного из топ-чиновников. 14 августа в дом заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий с обыском пришли ГПУ и НАБУ. Юрия Грымчака и его так называемого помощника задержали на получении “аванса” в размере $480 тыс. Общая сумма взятки – $1,1 млн.

Грымчака подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК – мошенничество, совершенное в особо крупных размерах. Санкция статьи – от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По версии Генпрокуратуры, которую озвучил Юрий Луценко, он требовал взятку за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений.

28. День независимости 2019

Ну, и завершится этот насыщенный год независимости очередным празднованием. Анонсированное президентом мероприятие начнется в 9.30 у Креста на месте гибели Героев Небесной сотни.

Там также пройдет “музыкально-хореографический флешмоб”, как отметила пресс-служба президента – прозвучат знаковые украинские песни в современной аранжировке. Кстати, режиссерами Марша Достоинства стали Алан Бадоев и Елена Коляденко. А в 11.00 состоится Марш защитников Украины при участии ветеранов.

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Лилия Ященко