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Факты / Украина

Алина Паш зачитала рэп во время гимна Украины на Ходе Достоинства

Во время Шествия Достоинства гимн Украины спели звезды оперной сцены, поп-музыки и хип-хоп культуры, в частности Алина Паш.

Алина Паш зачитала рэп во время гимна Украины на Ходе Достоинства

В рамках празднования Дня независимости прозвучал гимн Украины продолжительностью более 7 мин.

Исполняли его оркестр, всемирно известные оперные певцы Андрей Романенко и Евгений Орлов и народная артистка Украины Тина Кароль.

Читайте: День независимости Украины: Шествие Достоинства 2019

Однако для всех присутствующих стало неожиданностью появление известной украинской хип-хоп исполнительницы Алины Паш, которая зачитала рэп среди гимна.

Также Факты ICTV рассказывают в режиме онлайн, как празднуют День независимости по всей Украине.

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