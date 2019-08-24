Во время Шествия Достоинства гимн Украины спели звезды оперной сцены, поп-музыки и хип-хоп культуры, в частности Алина Паш.
В рамках празднования Дня независимости прозвучал гимн Украины продолжительностью более 7 мин.
Исполняли его оркестр, всемирно известные оперные певцы Андрей Романенко и Евгений Орлов и народная артистка Украины Тина Кароль.
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Однако для всех присутствующих стало неожиданностью появление известной украинской хип-хоп исполнительницы Алины Паш, которая зачитала рэп среди гимна.
Также Факты ICTV рассказывают в режиме онлайн, как празднуют День независимости по всей Украине.
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