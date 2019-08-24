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Факты / Украина

День независимости на борту самолета: стюардесса спела пассажирам гимн Украины

В День независимости стюардесса спела гимн Украины на борту самолета.

День независимости на борту самолета: стюардесса спела пассажирам гимн Украины

На борту одной из украинских авиакомпаний стюардесса исполнила гимн Украины. Таким образом пассажиров поздравили с Днем независимости Украины.

Видео опубликовал журналист Reuters Сергей Каразий.

Читайте: Сцена на крыше и необычный флаг: Руслана в День независимости обратилась к украинцам

– Фантастическое исполнение гимна Украины в небе борт-проводницей Натальей, – подписал пост Каразий.

К слову, Факты ICTV следили онлайн за тем, как отмечали праздник по всей стране.

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