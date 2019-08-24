PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

День независимости Украины 20219: Google выпустил праздничный дудл

По случаю Дня независимости Украины Google посвятил праздничный дудл 28-й годовщине.

День независимости Украины 20219: Google выпустил праздничный дудл

В Украине 24 августа отмечают День Независимости Украины. По этому поводу Google выпустил дудл с изображением сине-желтого флага Украины.

Напомним, 16 июля 1991 года Верховным советом Украинской ССР XII созыва была принята Декларация о государственном суверенитете Украины.

Читайте: День независимости Украины: Шествие Достоинства 2019

День Независимости 24 августа, так как именно в этот день Верховная Рада УССР приняла Акт провозглашения независимости Украины.

Также Факты ICTV рассказывают в режиме онлайн, как празднуют День независимости по всей Украине.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Минимум 11 репетиций и сценарии на все случаи – Дмитрий Хоркин о парадах в День независимости
Плей-лист украинских песен ко Дню независимости
Я не знал, что меня наградят – генерал-майор Гордийчук о парадах ко Дню независимости
Куда поехать на День независимости: цены и маршруты
День независимости Украины 2019: видео празднования в Киеве (ТРАНСЛЯЦИЯ)
План мероприятий на День независимости 2019 в Харькове
От комедии до драмы: афиша кинотеатров на День независимости
День независимости 2019: знаете ли вы географию Украины (ТЕСТ)
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка