Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем независимости, произнеся праздничную речь, в которой упомянул победы украинского народа и знаковые исторические события.

Дорогие украинцы! Каждое мое утро начинается с СМС-сообщение от Генерального штаба. Цифры могут быть разными, но только одна делает утро добрым – обстрелов ноль, потерь ноль. Поблагодарим тех, благодаря кому мы можем быть здесь. Чтобы эти аплодисменты услышали наши защитники, которые защищают Украину. Благодаря вам мы отмечаем 28 годовщину Дня независимости.

По сей день мы успели немало: это и Крещение Руси, основания Киево-Могилянской академии, Конституция Филиппа Орлика. Это лишь несколько важных событий. А сегодня мы отмечаем день, когда государство получило независимость. Поколение независимости – это наша ментальная опора.

Мы не должны забывать, что независимость не появилась по взмаху волшебной палочки. Активная борьба за нее началась более 100 лет назад. Длилась она и во времена Советского Союза. Кто-то боролся ценой собственной свободы, а кто ценой собственной жизни. Ради этого одного дня.