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Как будет работать метро на День независимости

В связи с празднованием в Киеве 28-й годовщины Независимости Украины 24 августа закроют на вход и выход две центральные станции метро.

Как будет работать метро на День независимости

В День Независимости Крещатик будет работать в обычном режиме, а станция Майдан Незалежности – только в режиме пересадки. Она закрывается и на вход, и на выход.

Также возможны изменения в работе станций метро Площадь Льва Толстого, Олимпийская, Дворец спорта в связи с матчем Динамо – Олимпик на НСК Олимпийский.

Переход между этими станциями будет работать в обычном режиме.

Читайте: Где смотреть марш на День независимости 2019

К слову, ранее Факты ICTV публиковали план мероприятий на День независимости 2019 в Киеве.

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