В День независимости 2019 празднуют 28-ю годовщину события. В то же время на Донбассе продолжается война. Как на Востоке отстаивают нашу независимость и что произошло за пять лет – напоминают Факты ICTV.

Накануне Дня независимости 2019 Факты ICTV напоминают о цене независимости и о людях, которые ежедневно ее защищают.

Уже в течение пяти лет на Востоке страны идет война. Об этом легко забыть в больших городах, где кипит жизнь и ритм не замедляется, однако на передовой ребята ежедневно защищают наши границы и нашу независимость.

Иловайск и Донецкий аэропорт – первый год войны

Самым тяжелым для Украины стал 2014 год – на него пришлись самые жестокие бои и наибольшие потери.

Все началось 12 апреля, когда российские отряды начали захватывать украинские населенные пункты – Славянск, Краматорск, Дружковку, Горловку и другие города Донецкой и Луганской областей. Уже на следующий день исполняющий обязанности президента Александр Турчинов объявил о начале Антитеррористической операции.

Летом был так Иловайский котел, во время которого ВСУ потеряли контроль над городом и перешли от атаки к обороне. Боевики взяли украинских бойцов в кольцо. Во время отхода через так называемый мирный коридор погибли более 350 украинских бойцов, в плен попали сотни солдат.

А потом 242 дня украинская сторона держала оборону Донецкого аэропорта. Боевики постепенно уничтожали здания, заставляя наших военных отходить. В итоге бетон не выдержал – в январе 2015 года враги взорвали последний терминал, сравняв с землей некогда один из лучших аэропортов страны. За это время погибло около 100 человек, еще 300 были ранены. А солдат, которые обороняли аеропорт, окрестили киборгами.

Дебальцево и Марьинка – как прошел 2015 год

В 2015 году, кроме аэропорта, ожесточенные бои шли на стратегических для обеих сторон объектах. Дебальцево – это крупный железнодорожный узел между Луганском и Донецком. Боевики почти месяц пытались его захватить. В январе-феврале в тех боях погибло 110 украинских военнослужащих. Украинской стороне пришлось сдать точку, впрочем во время отвода войск они уничтожили объект.

Более оптимистично для нашей стороны завершились бои за Марьинку, город неподалеку Донецка. Ожесточенная фаза состоялась именно в 2015 году, когда боевики осуществили масштабную атаку на город. Удалось не только удержать позиции, но и уничтожить многочисленные силы врага. Хотя до сих пор там периодически раздаются обстрелы.

Укрепление позиций в 2016-2017 годах

Следующие два года украинские силы продолжали бороться с боевиками за стратегические точки.

Долговременными были бои за промзону Авдеевки, которые достигли пика в 2016 году. Позиции из этого города позволяют контролировать север Донецка, помимо прочего, там расположен Авдеевский коксохимический завод, один из крупнейших в Европе. Маленькими шагами Украине удалось вытеснить врага с этой позиции.

Одна из крупнейших транспортных артерий Луганской области – так называемая Бахмутка. Борьба за нее шла с 2014 года. В итоге основные маршруты выдвижения боевиков были взяты под контроль. За бои у этой точки украинские войны получили ведомственные награды.

Впрочем, уже в 2018 году там произошел один из самых кровавых за этот год боев, в результате которого погибли четверо военных, семерых ранили. Боевики периодически били по нашим позициям, а во время пятичасовых обстрелов вблизи Крымского таки попали в цель.

Формирование ООС в 2018 году

Этот год прошел значительно спокойнее предыдущих – интенсивность обстрелов, как и общие потери, уменьшались.

Антитеррористическую операцию переформировали в Операцию объединенных сил. Теперь командование операцией силовиков на Донбассе перешло от СБУ, которая формально руководила АТО, к Вооруженным силам Украины.

Впрочем, число погибших от конфликта на Донбассе приблизилось к 13 тыс. Такие данные опубликовала мониторинговая миссия ООН в Украине по информации 2014-2018 годов. По их данным, еще 27-30 тыс. человек за это время получили ранения. В это число входят потери гражданских с обеих сторон конфликта, украинские военнослужащие и боевики.

Разведение войск, новый главнокомандующий – 2019 год

В 2019 году полномочия главнокомандующего принял президент Владимир Зеленский. Он назначил нового командующего ООС – Владимира Кравченко, а также вернул в группу по Минским переговорам Леонида Кучму.

По результатам встречи Трехсторонней контактной группы с 21 июля там продолжается так называемое хлебное перемирие. Впрочем, его регулярно нарушают. Ежедневные сводки Генштаба фиксируют нарушения режима прекращения огня. Только в первый день было 75 случаев, отчитывалась мониторинговая миссия ОБСЕ.

Тем не менее, состоялось долгожданное разведение войск в Станице Луганской. Сейчас там должны разминировать аварийный мост и построить новый, который соединит оккупированные территории с Украиной.

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Украина празднует уже 28 год своей независимости. Впрочем, не стоит забывать, какой ценой мы ежедневно мало-помалу боремся за эту независимость. Ценой жизней тысяч наших защитников.

Напомним также и о спецпроекте Война женскими глазами, где Факты ICTV рассказывают истории о женщинах-военнослужащих ВСУ, медиках и добровольцах.