Президент Владимир Зеленский в речи на День независимости выразил надежду на наступление мира в Украине в ближайшее время.

Владимир Зеленский надеется на то, что вскоре его утро будет начинаться с СМС-сообщения не о количестве погибших на фронте, а о количестве новорожденных.

И мое утро будет начинаться с СМС-сообщения: за минувшие сутки в Украине родилось 1000 мальчиков и 1001 девочка, – сказал президент.

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Также Владимир Зеленский сказал, что верит в наступление мира в Украине в ближайшее время.

В этот важный день мы верим, что в украинском календаре скоро появится другая, не менее знаковая дата. Конкретное число и месяц – не важны. Ибо это будет день, когда наступит мир.

К слову, ранее Факты ICTV писали о том, как прошла церемония чествования Героев Небесной сотни.