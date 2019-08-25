25 августа на Донбассе в результате обстрелов были ранены четверо военнослужащих, один из них умер.
Четверо военных ВСУ были ранены в зоне проведения ООС на Донбассе. Во время госпитализации в медицинское учреждение один из них скончался.
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– К сожалению, во время эвакуации до медицинского учреждения один из наших собратьев от полученных ранений скончался. Другие военнослужащие уже находятся под наблюдением медицинских специалистов, – говорится в сообщении штаба.
Напомним, 23 августа российские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня в районе Операции объединенных сил. Двое украинских военных ранены.
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