25 августа на Донбассе в результате обстрелов были ранены четверо военнослужащих, один из них умер.

Четверо военных ВСУ были ранены в зоне проведения ООС на Донбассе. Во время госпитализации в медицинское учреждение один из них скончался.

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– К сожалению, во время эвакуации до медицинского учреждения один из наших собратьев от полученных ранений скончался. Другие военнослужащие уже находятся под наблюдением медицинских специалистов, – говорится в сообщении штаба.

Напомним, 23 августа российские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня в районе Операции объединенных сил. Двое украинских военных ранены.