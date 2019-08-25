В Кремле не исключают возможности проведения нового саммита лидеров нормандской четверки – Украины, Франции, Германии и России.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление Ангелы Меркель о том, что Германия и Франция работают над организацией саммита нормандской четверки ближайшее время в Париже.

– Возможность организации такого саммита действительно прорабатывается, но перед этим должна быть проведена достаточно большая “домашняя работа”, – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Президент Франции Эммануэль Макрон также обсуждал с Путиным подготовку саммита в нормандском формате на встрече 19 августа.

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Ранее Факты ICTV писали о том, что Владимир Зеленский и Владимир Путин договорились о возможной нормандской встречи.