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Факты / Украина

Встреча нормандской четверки возможна после выполнения “домашней работы” – Кремль

В Кремле не исключают возможности проведения нового саммита лидеров нормандской четверки – Украины, Франции, Германии и России.

Нормандський формат

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление Ангелы Меркель о том, что Германия и Франция работают над организацией саммита нормандской четверки ближайшее время в Париже.

– Возможность организации такого саммита действительно прорабатывается, но перед этим должна быть проведена достаточно большая “домашняя работа”, – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Президент Франции Эммануэль Макрон также обсуждал с Путиным подготовку саммита в нормандском формате на встрече 19 августа.

Читайте: Расширение нормандского формата. США ответили на предложение Украины

Ранее Факты ICTV писали о том, что Владимир Зеленский и Владимир Путин договорились о возможной нормандской встречи.

Источник: ТАСС

Фото: Dreamstime

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