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Факты / Украина / Политика

ГПУ попросила Канаду снять санкции с Портнова

Генеральная прокуратура Украины попросила Канаду снять санкции с бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова.

Андрій Портнов

Заместитель Генерального прокурора Украины Сергей Кизь подписал письмо, в котором ГПУ просит Канаду снять санкции с Андрея Портнова.

30 июля 2019 года ГПУ отправила письмо в посольство Украины в Канаде и в Министерство иностранных дел и международной торговли Канады, в котором сообщает, что по состоянию на 29 июля 2019-го года по отношению к Андрею Портнову не проводится досудебных расследований и что Портнов не имеет процессуального статуса подозреваемого, обвиняемого или подсудимого.

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К слову, Андрей Портнов, который был заместителем главы Администрации президента времен Виктора Януковича, недавно вернулся в Украину.

Источник: Новое время

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