Факты ICTV подготовили для вас подборку лучших стихов о школе к началу нового учебного года.
Стихи о школе, о дружном классе понадобятся не только для школьных праздников. Их можно перечитывать в любое время, самому или с друзьями. Они поднимут настроение, научат ценить крепкую дружбу, которая зарождается в школьные годы.
Стихи о школе – это тот компонент, с помощью которого можно снова вспомнить свое детство.
Совсем скоро начнется новый учебный год. Ученики проводят в стенах школы длительный период своей жизни, и за это время она наполняется множеством новых событий и чувств. У каждого свои воспоминания, эмоции и впечатления, и кому же не хочется снова их пережить.
Факты ICTV подготовили для вас подборку лучших стихов о школе.
Стихи о школе
Звенит звонок, и я бегу
Навстречу приключениям,
Я верю, что я всё смогу
Без страха и сомнения!
В мир знаний я спешу войти,
Чтоб было увлекательно,
Ждёт мир открытий на пути –
Всё будет замечательно!
Читать, писать и умножать,
Учить стихотворения,
Ответы на вопрос искать,
Познать азы черчения…
Всему я в школе научусь!
А вам, преподаватели,
Учиться каждый день клянусь
Прилежно и старательно!
*****
Пролетело стремительно лето,
Вот и осень забег начала.
Я сегодня с красивым букетом
Снова в школу с улыбкой пошла.
Всё скучала любимая школа
И ждала своих милых детей.
Вот и начат учебный год снова.
Только на год мы стали взрослей!
Обещаем прилежно учиться,
На уроках не спать, не зевать,
Будем честно весь год мы трудиться,
Чтоб пятёрки за всё получать!
В Страну знаний все двери открыты,
Поёт песню весёлый звонок.
В предвкушении ярких событий,
Поскорей начинайся, урок!
*****
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Школа родная славят тебя
Родители, дети, учителя!
Школа родная всегда молода
Не старят тебя ни века, ни года.
Со временем дружно мы в ногу идем
Компьютеры, интернет – все познаем
Мечтаем, решаем, проекты творим
И вместе вершины мы все покорим.
Традициям школы всегда мы верны
Пусть все поколения будут дружны;
А школа для детства надежный причал
Всему в нашей жизни начало начал!
*****
Каждый день утром ранним
На пороге своем
Школа всех нас встречает
Голосистым звонком.
Мы садимся за парты,
В окнах солнечный свет
Лучшей школы; лучшей школы
В нашем городе нет!
Наша школа
Свои крылья раскинула
И в дорогу за знаниями
Нас с тобой позвала
Наша школа
Мы всегда с твоим именем
Ты душой не старей
Никогда, никогда!
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Школа – это наш любимый дом,
Здесь не только учимся – здесь живём
Здесь взрослеем и становимся умней
И находим самых преданных друзей.
В школе научились мы читать,
Грамотно писать и сложные
Задания решать.
Познаём науки чудеса,
Покоряем горные вершины и леса.
Наша школа ветеран –ей много лет
Пожелать хочу ей множество побед
Умных и талантливых учеников,
Ставших знаменитыми, выпускников,
И окончив школу, много лет спустя,
наша школа, не забуду я тебя!
Напомним, ранее Факты ICTV писали о том, что изменится в школах с 1 сентября.