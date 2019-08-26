Первыми в таможенном блоке Верховная Рада рассмотрит законопроекты о режиме совместного транзита и об уполномоченном экономическом операторе.

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в числе первых в финансовой сфере подаст на рассмотрение Верховной Рады во втором чтении законопроект о так называемом “сплите”

– Мы настаиваем на реформировании органа, который не регулирует, а делает вид, что регулирует очень важные для страны отношения, – подчеркнул претендент на руководителя комитета Даниил Гетманцев.

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Одним из первых будет рассмотрено внесение изменений в Таможенный кодекс относительно защиты прав интеллектуальной собственности в ходе перемещения товаров через таможенную границу Украины.

– По таможне. Первым делом – законопроект о режиме совместного транзита и законопроект об уполномоченном экономическом операторе, которые ожидают второго чтения. Следующее – усовершенствование таможенного пост-аудита, – сообщил Гетьманцев.