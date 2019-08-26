PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Рада рассмотрит законопроект о “сплите” одним из первых в финансовой сфере

Первыми в таможенном блоке Верховная Рада рассмотрит законопроекты о режиме совместного транзита и об уполномоченном экономическом операторе.

Верховна Рада депутатский портфель

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в числе первых в финансовой сфере подаст на рассмотрение Верховной Рады во втором чтении законопроект о так называемом “сплите”

– Мы настаиваем на реформировании органа, который не регулирует, а делает вид, что регулирует очень важные для страны отношения, – подчеркнул претендент на руководителя комитета Даниил Гетманцев.

Читайте: Новую таможню в Украине создадут до конца сентября – Нефьодов

Одним из первых будет рассмотрено внесение изменений в Таможенный кодекс относительно защиты прав интеллектуальной собственности в ходе перемещения товаров через таможенную границу Украины.

– По таможне. Первым делом – законопроект о режиме совместного транзита и законопроект об уполномоченном экономическом операторе, которые ожидают второго чтения.

Следующее – усовершенствование таможенного пост-аудита, – сообщил Гетьманцев.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

ГБР проводит обыски на таможнях из-за евроблях
ГБР проводит обыски в двух аэропортах и таможне
Новую таможню в Украине создадут до конца сентября – Нефьодов
Государственная таможенная служба получила регистрацию
Контрабанда и взятки: Зеленский проинспектировал деятельность Одесского порта
Власов уволил четырех руководителей таможен
Зеленский отменил “письма счастья” на таможне – указ
Команда президента усиленно будет бороться с контрабандой на таможне
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка