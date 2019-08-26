Новоизбранный депутат от партии Европейская солидарность Артур Герасимов заявил, что парламентскую коалицию составят политические партии Голос, Слуга народа и Батькивщина.

По его словам, голосование за избрание коалиции состоится завтра во время работы группы.

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– Сегодня мы увидели прообраз новой коалиции. Мы четко сейчас видим, что это будет Слуга народа, Голос и Батькивщина. Одно дело – это политические заявления, а другое – это когда подтверждаются определенные действия.

Видим, что идет тесное сотрудничество между партиями и перераспределение мнений между Слугой народа, Голосом и Батькивщиной. Сегодня мы увидели это в принятых предыдущих решениях. Завтра во время работы группы уже будем голосовать, – заявил Герасимов.