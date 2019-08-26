PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

В Раде назвали возможный состав коалиции

Коалиция в Верховной Раде составят политические партии Голос, Слуга народа и Батькивщина.

В Раде назвали возможный состав коалиции

Новоизбранный депутат от партии Европейская солидарность Артур Герасимов заявил, что парламентскую коалицию составят политические партии Голос, Слуга народа и Батькивщина.

По его словам, голосование за избрание коалиции состоится завтра во время работы группы.

Читайте: Соглашение о создании коалиции могут подписать 29 августа

– Сегодня мы увидели прообраз новой коалиции. Мы четко сейчас видим, что это будет Слуга народа, Голос и Батькивщина. Одно дело – это политические заявления, а другое – это когда подтверждаются определенные действия.

Видим, что идет тесное сотрудничество между партиями и перераспределение мнений между Слугой народа, Голосом и Батькивщиной. Сегодня мы увидели это в принятых предыдущих решениях. Завтра во время работы группы уже будем голосовать, – заявил Герасимов.

К слову, ранее Дмитрий Разумков сообщал, что переговоры о создании коалиции будут публичными, если их решат начать.

Источник: РБК-Украина

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Война закончится, гривна будет стабильной: прогноз нумеролога для Украины на 5 лет
Заседание Верховной Рады 29 августа: утвержден план работы
Схема размещения депутатских фракций в сессионном зале Верховной Рады утверждена
Первое заседание Рады ІХ созыва: избрание спикера, коалиция и отставка Кабмина
Соглашение о создании коалиции могут подписать 29 августа
Нардеп от Слуги народа отказался от мандата – кто занял его место
Батькивщина выдвинула кандидатуру вице-спикера
Кабмин могут сформировать на первом заседании Рады – Разумков
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка