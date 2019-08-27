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Факты / Украина

Боевики обстреляли ВСУ из запрещенного оружия, ранен военный

Боевики 12 раз нарушили режим тишины на Донбассе, один военный получил ранения.

Боевики обстреляли ВСУ из запрещенного оружия, ранен военный

26 августа пророссийские боевики 12 раз открывали огонь по позициям сил ВСУ на Донбассе. Один военный получил ранения.

Обстрелы велись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Водяного, Лебединского и Павлополя.

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Также из запрещенного Минскими соглашениями оружия боевики стреляли неподалеку Травневого, Новолуганского и Луганска.

Из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия боевики обстреляли ВСУ возле Талаковки.

Напомним, 25 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Погиб командир взвода 24-го батальона Айдар.

Источник: Штаб ООС

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