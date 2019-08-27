Система комплектования армии останется смешанного типа.
Избранный нардеп от Слуги народа Анна Коваленко заявила, что форма комплектования армии останется смешанной.
– Форму комплектования армии оставим смешанной по ряду причин, но будем вносить изменения в законы о воинской обязанности и военной службе, об альтернативной службе.
Готовим системные изменения по комплектованию батальонов территориальной обороны, системы мобилизации и гражданского резерва, – рассказала она.
Коваленко – командир 39-й сотни на Майдане, волонтер, консультант Минобороны. Избрана депутатом Рады IX созыва по списку СН под номером 35.
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Планирует работать в парламентском комитете по вопросам обороны и национальной безопасности.
К слову, бронированный автомобиль повышенной проходимости Барс-8 приняли на вооружение ВСУ.