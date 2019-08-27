– Форму комплектования армии оставим смешанной по ряду причин, но будем вносить изменения в законы о воинской обязанности и военной службе, об альтернативной службе.

Готовим системные изменения по комплектованию батальонов территориальной обороны, системы мобилизации и гражданского резерва, – рассказала она.