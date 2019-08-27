Укрпочта ко Дню Независимости Украины представила четыре марки из серии Украинская вышивка – код нации.

Новые марки Укрпочты изображают образцы вышивки Черкасской, Волынской, Черновицкой и Черниговской областей.

Новинки представили в Национальном центре народной культуры Музей Ивана Гончара.

Фрагменты вышивки во второй раз стали сюжетами знаков почтовой оплаты. В 2018 году Укрпочта выпустила первую часть одноименной серии. Тогда на марках были изображены образцы вышивки Винницкой, Киевской, Львовской и Полтавской областей.

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Тираж каждой марки из серии Украинская вышивка – код нации составляют 140 тыс. экземпляров. К каждой марки выпущено конверт и картмаксимумы.















Код нации: Укрпочта выпустила патриотические марки / 4 фотографии

Всего за годы независимости Укрпочта выпустила 1777 марок и блоков, которые рассказывают об истории Украины.

Ранее Факты ICTV писали о том, что суд обязал восстановить работу почтовых отделений в селах.