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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Код нации: Укрпочта выпустила патриотические марки

Укрпочта ко Дню Независимости Украины представила четыре марки из серии Украинская вышивка – код нации.

Код нации: Укрпочта выпустила патриотические марки

Новые марки Укрпочты изображают образцы вышивки Черкасской, Волынской, Черновицкой и Черниговской областей.

Новинки представили в Национальном центре народной культуры Музей Ивана Гончара.

Фрагменты вышивки во второй раз стали сюжетами знаков почтовой оплаты. В 2018 году Укрпочта выпустила первую часть одноименной серии. Тогда на марках были изображены образцы вышивки Винницкой, Киевской, Львовской и Полтавской областей.

Читайте: Укрпочта повысит тарифы в 2020 году

Тираж каждой марки из серии Украинская вышивка – код нации составляют 140 тыс. экземпляров. К каждой марки выпущено конверт и картмаксимумы.

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Код нации: Укрпочта выпустила патриотические марки / 4 фотографии

Всего за годы независимости Укрпочта выпустила 1777 марок и блоков, которые рассказывают об истории Украины.

Ранее Факты ICTV писали о том, что суд обязал восстановить работу почтовых отделений в селах.

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