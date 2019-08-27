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Факты / Украина

Погода в Украине на 27 августа (КАРТА)

Сегодня, 27 августа, в Украине ожидается сухая и теплая погода.

Погода

В Украине 27 августа дожди с грозами возможны лишь в Закарпатской и Ивано-Франковской областях, на остальной территории – сухо и солнечно.

Температура воздуха в западных и южных областях будет достигать +32°C.

ЧитайтеГороскоп на сегодня, 27 августа

На севере и востоке +26-28°C. В центральных областях до +29°C.

В Киеве без осадков, температура от +26-28°C.

Ранее Факты ICTV писали, какая погода ожидается в Украине 1 сентября.

Источник: Укргидрометцентр

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