Сегодня, 27 августа, в Украине ожидается сухая и теплая погода.
В Украине 27 августа дожди с грозами возможны лишь в Закарпатской и Ивано-Франковской областях, на остальной территории – сухо и солнечно.
Температура воздуха в западных и южных областях будет достигать +32°C.
Читайте: Гороскоп на сегодня, 27 августа
На севере и востоке +26-28°C. В центральных областях до +29°C.
В Киеве без осадков, температура от +26-28°C.
Ранее Факты ICTV писали, какая погода ожидается в Украине 1 сентября.
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