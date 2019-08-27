Самовыдвиженцы в Верховной Раде IX созыва договариваются о создании депутатской группы.
Самовыдвиженцы по мажоритарным округам планируют создать в новой Верховной Раде депутатскую группу, которая фактически приравнивается к депутатской фракции.
О том, что об этом идут переговоры, заявил избранный нардепом Дмитрий Лубинец.
– Мы ведем переговоры среди народных депутатов-самовыдвиженцев относительно создания депутатской группы, – сказал он журналистам во вторник в Киеве.
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Также он сообщил, что мажоритарщики-самовыдвиженцы выдвинули на кандидатуру вице-спикера Рады нардепа Ирину Констанкевич.
К слову, Факты ICTV разбирались, как будет проходить первое заседание Рады, что будут принимать парламентарии и каких назначений стоит ожидать.