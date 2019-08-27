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Факты / Украина / Политика

Самовыдвиженцы создают группу и предлагают кандидата на вице-спикера

Самовыдвиженцы в Верховной Раде IX созыва договариваются о создании депутатской группы.

Самовыдвиженцы создают группу и предлагают кандидата на вице-спикера

Самовыдвиженцы по мажоритарным округам планируют создать в новой Верховной Раде депутатскую группу, которая фактически приравнивается к депутатской фракции.

О том, что об этом идут переговоры, заявил избранный нардепом Дмитрий Лубинец.

– Мы ведем переговоры среди народных депутатов-самовыдвиженцев относительно создания депутатской группы, – сказал он журналистам во вторник в Киеве.

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Также он сообщил, что мажоритарщики-самовыдвиженцы выдвинули на кандидатуру вице-спикера Рады нардепа Ирину Констанкевич.

К слову, Факты ICTV разбирались, как будет проходить первое заседание Рады, что будут принимать парламентарии и каких назначений стоит ожидать.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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