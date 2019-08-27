Самовыдвиженцы в Верховной Раде IX созыва договариваются о создании депутатской группы.

Самовыдвиженцы по мажоритарным округам планируют создать в новой Верховной Раде депутатскую группу, которая фактически приравнивается к депутатской фракции.

О том, что об этом идут переговоры, заявил избранный нардепом Дмитрий Лубинец.

– Мы ведем переговоры среди народных депутатов-самовыдвиженцев относительно создания депутатской группы, – сказал он журналистам во вторник в Киеве.

Читайте: Зеленский определился с кандидатурой премьер-министра – СМИ

Также он сообщил, что мажоритарщики-самовыдвиженцы выдвинули на кандидатуру вице-спикера Рады нардепа Ирину Констанкевич.

К слову, Факты ICTV разбирались, как будет проходить первое заседание Рады, что будут принимать парламентарии и каких назначений стоит ожидать.