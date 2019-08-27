Почему СБУ и ГБР пришли с обысками в Раду, что такое сенсорная кнопка для голосования в парламенте и почему ее запуск не целесообразен – в материале Фактов ICTV.

Сотрудники СБУ и ГБР 23 августа заблокировали процесс запуска сенсорной кнопки для голосования в Верховной Раде.

Именно эта система (Рада – 3), мол, должна помочь побороть кнопкодавство в украинском парламенте.

Сенсорная кнопка, которую тестировали в Раде должна работать, как реакция на тепло, а не как реакция на отпечаток пальца (биометрическая кнопка. – Ред.).

Почему ГБР и СБУ пришли с обысками в Раду

Директор ГБР Роман Труба объяснил, что руководство Аппарата Верховной Рады собирается срочно вводить сенсорную кнопку как обязательный элемент во время голосования нардепов.

– Хороша ли эта инициатива? Конечно, хорошая. Почему же тогда ГБР пришло в центр управления Рады? Так как использование сенсорной кнопки поставило бы под сомнение легитимность всех принятых законов, ведь сейчас ее функционирование не предусмотрено действующим законом О Регламенте Верховной Рады Украины, – отметил Труба.

Он добавил, что сотрудники ГБР и СБУ приходили не с обысками, а с осмотром, на который получили разрешение первого заместителя руководителя Аппарата Верховной Рады Владимира Слишинского.

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Слышинский отметил, что все претензии по внедрению сенсорной кнопки подробно расписал регламентный комитет по законопроекту 1744: отсутствие гарантии на систему голосования, срок гарантии системы голосования Рада – 3 сплыл в 2018 году.

В таком случае ни одно голосование парламента не может быть технически подтверждено.

Голосование по отпечаткам пальцев

В августе 2019 года было анонсировано систему Рада – 4 с голосованием по отпечаткам пальцев. Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что систему должны установить в парламенте до конца года.

Однако система голосования Рада – 4 не может гарантировать бесперебойной работы депутатов. Она не позволяет выводить и работать с документами.

В партии Слуга народа борьбу с кнопкодавством называют приоритетной. Кроме сенсорной кнопки, предлагают забирать мандат или платить штраф в размере 80 тыс. грн.

Первое заседание Рады под угрозой?

Запуск системы Рада – 3 (сенсорная кнопка) была инициатива парламента VIII созыва, а новоизбранные депутаты анонсировали запуск Рады – 4 (отпечаток пальца) к концу 2019 года. В итоге к началу работы парламента IX созыва остается вероятность, что ни одна из систем не заработает.

Стефанчук отметил, что даже если до момента принятия законов в Раде не заработает никакая из систем, то депутаты будут голосовать руками.

Ранее Факты ICTV писали, что первое заседание Верховной Рады IX созыва состоится 29 августа.