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Факты / Украина

Создание Службы финансовых расследований является приоритетом – Данилюк

Президент Владимир Зеленский рассматривает создание Службы финансовых расследований как приоритетную задачу.

Олександр Данилюк

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что Служба финансовых расследований будет предупреждать совершение преступлений в финансовой сфере.

По его словам, создание указанной службы является приоритетом.

Деятельность Службы финансовых расследований должна способствовать росту инвестиционной привлекательности Украины.

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Численность СФР определит Кабинет министров.

Для отбора сотрудников новой структуры создадут комиссию, которая будет состоять из представителей иностранных партнеров, научного сообщества и общественности.

К слову, на встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа планируют поднять вопрос борьбы с коррупцией.

Фото: Александр Данилюк

Источник: СНБО

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