Правильно выбранный букет на 1 сентября не только доставит радость учителю, но и поможет школьнику проявить свою индивидуальность.

Самый красивый и оригинальный букет на 1 сентября помогут выбрать профессиональные флористы.

Это могут быть как классические розы, гладиолусы, экзотические композиции, так и недорогие интересные букеты на 1 сентября из садовых и полевых цветов.

Как выбрать букет для учителя

Многие считают, что можно действовать по принципу чем дороже, тем лучше. Однако цветы на 1 сентября желательно выбирать в соответствии с возрастом и полом классного руководителя.

Молодой учительнице подойдет композиция, составленная из цветов нежных оттенков — лилий, гербер, гортензий, эустом. Уместны розы с нераспустившимися бутонами, сочетания с ромашками и другими луговыми цветами.











Как выбрать букет для учителя на 1 сентября / 3 фотографии

Педагогу бальзаковского возраста предпочтительнее подарить композицию насыщенных оттенков. Отличный выбор – красивые букеты на 1 сентября, составленные из хризантем, гвоздик, пионов, ирисов и других цветов.















Как выбрать букет для учителя на 1 сентября / 4 фотографии

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Учителям в возрасте подойдет максимально элегантный букет без вычурных лишних украшений. Уместно подарить розы насыщенных бордовых оттенков, каллы, ирисы в монобукетах и композициях.















Как выбрать букет для учителя на 1 сентября / 4 фотографии

Осенний букет для педагога-мужчины должен отличаться лаконичностью: желательно, чтобы он имел четкие очертания, круглую или продолговатую форму.

Среди традиционно мужских цветов — гладиолусы, антуриумы, гвоздики, которые отлично смотрятся как в сочетании с зеленью, так и с другими цветами.















Как выбрать букет для учителя на 1 сентября / 4 фотографии

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