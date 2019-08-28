Кампания против министра МВД Арсена Авакова может пойти ему на пользу.

Троллинг-акция против Авакова может оказаться местью порохоботив во главе с их шефом и других обиженных. Такими размышлениями поделился политолог Владимир Фесенко на своей странице в Facebok.

– Заказуха, чтобы сорвать его переназначение в правительстве? Вероятно, и то, и другое. Наличие там разных сомнительных персонажей, в том числе одиозной С-14, только дискредитирует эту акцию. Но, как это ни парадоксально, это скорее сыграет на пользу Авакова.

По мнению эксперта, было бы лучше провести серьезную дискуссию о необходимости новой волны реформы в МВД.

– К Авакову могут быть различные претензии, но у него были и серьезные достижения – от важной роли в содействии созданию добробатов в 2014 году, а затем их интеграции в ряды Нацгвардии, до реформе полиции (при всей ее неоднозначности) и обеспечения честных выборов в электоральном цикле 2019 года. Я бы советовал Авакову, как и другим министрам, отчитаться о своей деятельности. Отчитываться есть о чем. А мы бы об этом подискутировали. Правительство Гройсмана такой общий отчет сделало. И это правильно. Сейчас, перед отставкой, это было бы уместно сделать и отдельным министрам, – подытожил Фесенко.

Напомним, ранее Аваков заявил, что возьмет на личный контроль расследование задержания патрульных, которые остановили автомобиль с водителем Виталия Гуховери.