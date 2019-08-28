Распоряжение правительства о начале работы Государственной налоговой службы Украины сегодня было опубликовано на Правительственном портале.
28 августа официально опубликовали распоряжение правительства о передаче полномочий администрирования налогов от ГФС в ГНС.
– Новая налоговая служба станет надежным партнером для предпринимателей, которая будет создавать благоприятные условия для ведения бизнеса в Украине, внедрять новые сервисы и обеспечивать равные права всех налогоплательщиков.
Уверен, что совместными усилиями мы построим сервисную налоговую службу европейского образца с высоким уровнем доверия в обществе, которой будем гордиться, — сообщил глава ГНС Сергей Верланов.
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Напомним, 25 июня первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов победил в конкурсе на должность главы новой Государственной таможенной службы.