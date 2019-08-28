Факты ICTV публикуют список фракции Голоса в Верховной Раде IX созыва.

В новую Верховную Раду с результатом 5,82% прошла партия Святослава Вакарчука Голос.

Это дает ей право на 17 мандатов в парламенте по спискам и еще три получат мажоритарщики.

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Фракция Голос в Верховной Раде – полный список:

Вакарчук Святослав Иванович;

Клименко Юлия Леонидовна;

Рудык Кира Александровна;

Железняк Ярослав Иванович;

Устинова Александра Юрьевна;

Макаров Олег Анатольевич;

Юрчишин Ярослав Романович;

Рахманин Сергей Иванович;

Бобровская Соломия Анатольевна;

Стефанишина Ольга Анатольевна;

Цабаль Владимир Владимирович:

Осадчук Андрей Петрович;

Костенко Роман Васильевич;

Лозинский Роман Михайлович;

Совсун Инна Романовна;

Василенко Леся Владимировна;

Умеров Рустем Энверович;

Пипа Наталья Романовна (Победила на одномандатном округе №115);

Рущишин Ярослав Иванович (победил на одномандатном округе №117);

Васильченко Галина Ивановна (победила на одномандатном округе №118).

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К слову, ранее Факты ICTV публиковали полный список депутатов Верховной Рады ІХ созыва.