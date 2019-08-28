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Факты / Украина / Политика

Фракция Голоса в Верховной Раде (СПИСОК)

Факты ICTV публикуют список фракции Голоса в Верховной Раде IX созыва.

Фракция Голоса в Верховной Раде (СПИСОК)

В новую Верховную Раду с результатом 5,82% прошла партия Святослава Вакарчука Голос.

Это дает ей право на 17 мандатов в парламенте по спискам и еще три получат мажоритарщики.

Читайте: Кто возглавит комитеты Рады – список

Фракция Голос в Верховной Раде – полный список:

  • Вакарчук Святослав Иванович;
  • Клименко Юлия Леонидовна;
  • Рудык Кира Александровна;
  • Железняк Ярослав Иванович;
  • Устинова Александра Юрьевна;
  • Макаров Олег Анатольевич;
  • Юрчишин Ярослав Романович;
  • Рахманин Сергей Иванович;
  • Бобровская Соломия Анатольевна;
  • Стефанишина Ольга Анатольевна;
  • Цабаль Владимир Владимирович:
  • Осадчук Андрей Петрович;
  • Костенко Роман Васильевич;
  • Лозинский Роман Михайлович;
  • Совсун Инна Романовна;
  • Василенко Леся Владимировна;
  • Умеров Рустем Энверович;
  • Пипа Наталья Романовна (Победила на одномандатном округе №115);
  • Рущишин Ярослав Иванович (победил на одномандатном округе №117);
  • Васильченко Галина Ивановна (победила на одномандатном округе №118).

Читайте: Первое заседание Верховной Рады IX созыва (ТРАНСЛЯЦИЯ)

К слову, ранее Факты ICTV публиковали полный список депутатов Верховной Рады ІХ созыва.

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