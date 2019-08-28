Факты ICTV публикуют список фракции Голоса в Верховной Раде IX созыва.
В новую Верховную Раду с результатом 5,82% прошла партия Святослава Вакарчука Голос.
Это дает ей право на 17 мандатов в парламенте по спискам и еще три получат мажоритарщики.
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Фракция Голос в Верховной Раде – полный список:
- Вакарчук Святослав Иванович;
- Клименко Юлия Леонидовна;
- Рудык Кира Александровна;
- Железняк Ярослав Иванович;
- Устинова Александра Юрьевна;
- Макаров Олег Анатольевич;
- Юрчишин Ярослав Романович;
- Рахманин Сергей Иванович;
- Бобровская Соломия Анатольевна;
- Стефанишина Ольга Анатольевна;
- Цабаль Владимир Владимирович:
- Осадчук Андрей Петрович;
- Костенко Роман Васильевич;
- Лозинский Роман Михайлович;
- Совсун Инна Романовна;
- Василенко Леся Владимировна;
- Умеров Рустем Энверович;
- Пипа Наталья Романовна (Победила на одномандатном округе №115);
- Рущишин Ярослав Иванович (победил на одномандатном округе №117);
- Васильченко Галина Ивановна (победила на одномандатном округе №118).
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К слову, ранее Факты ICTV публиковали полный список депутатов Верховной Рады ІХ созыва.