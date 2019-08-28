Голос и Евросолидарность публично выступили против назначения Шуфрича главой комитета по вопросам свободы слова новой Рады.

Партия Голос считает недопустимым избрание главой комитета по вопросам свободы слова Верховной Рады представителя Оппозиционной платформы – За жизнь (ОПЗЖ) Нестора Шуфрича.

Политсила публично обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому и партии Слуга народа с требованием недопустить назначение Шуфрича.

В партии считают недопустимым, что главой комитета станет представитель политической команды, которая “притесняла свободу слова в Украине”.

Читайте: Первое заседание Рады IX созыва может затянуться до ночи

Против назначения Шуфрича главой комитета по вопросам свободы слова выступила также партия Европейская солидарность. Политсила также призвала присоединиться к протесту Батькивщину.

Напомним, что 29 августа Верховная Рада IX созыва начнет свою работу. Факты ICTV писали, как пройдет первое заседание, что будут принимать парламентарии и каких назначений ожидать.