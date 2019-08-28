PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Голос и ЕС против назначения Шуфрича главой комитета по свободе слова

Голос и Евросолидарность публично выступили против назначения Шуфрича главой комитета по вопросам свободы слова новой Рады.

Голос и ЕС против назначения Шуфрича главой комитета по свободе слова

Партия Голос считает недопустимым избрание главой комитета по вопросам свободы слова Верховной Рады представителя Оппозиционной платформы – За жизнь (ОПЗЖ) Нестора Шуфрича.

Политсила публично обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому и партии Слуга народа с требованием недопустить назначение Шуфрича.

В партии считают недопустимым, что главой комитета станет представитель политической команды, которая “притесняла свободу слова в Украине”.

Читайте: Первое заседание Рады IX созыва может затянуться до ночи

Против назначения Шуфрича главой комитета по вопросам свободы слова выступила также партия Европейская солидарность. Политсила также призвала присоединиться к протесту Батькивщину.

Напомним, что 29 августа Верховная Рада IX созыва начнет свою работу. Факты ICTV писали, как пройдет первое заседание, что будут принимать парламентарии и каких назначений ожидать.

Источник: Интерфакс-Украина

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Фракция партии Батькивщина в Верховной Раде (СПИСОК)
Фракция партии Батькивщина в Верховной Раде (СПИСОК)
Злаковые места и большинство в парламентском комитете. Как поделят власть в новой Раде
Злаковые места и большинство в парламентском комитете. Как поделят власть в новой Раде
Изменения в Конституцию: Слуга народа подаст 465 инициатив
Изменения в Конституцию: Слуга народа подаст 465 инициатив
Как нардепы учились голосовать в Раде
Как нардепы учились голосовать в Раде
Первое заседание Рады IX созыва может затянуться до ночи
Первое заседание Рады IX созыва может затянуться до ночи
Юрій Бойко, Опозиційна платформа - За життя
Фракция Опозиционной платформы – За жизнь в Раде (СПИСОК)
Фракция партии Слуга народа в Верховной Раде (СПИСОК)
Фракция партии Слуга народа в Верховной Раде (СПИСОК)
Фракция партии Европейская солидарность в Верховной Раде (СПИСОК)
Фракция партии Европейская солидарность в Верховной Раде (СПИСОК)
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка