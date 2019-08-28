Президент Украины Владимир Зеленский имеет 70% поддержку населения.

Согласно данным опроса фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива, Владимиру Зеленскому доверяют 70% населения.

– “Медовый месяц” Зеленского продолжается. Новоизбранный президент Владимир Зеленский сейчас имеет доверие 70% граждан, – говорит директор Фонда Ирина Бекешкина.

Кроме того, существенную поддержку граждан имеют члены команды Зеленского – Дмитрий Разумков и Андрей Богдан.

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Опрос был проведен с 8 по 20 августа 2019 года. Социологи охватили 103 населенных пункта во всех областях Украины, кроме АР Крым и оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Всего было опрошено 2040 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, что 27 августа исполняется 100 дней, как у власти новый президент. Факты ICTV писали, что сделал Зеленский, где ему удалось добиться успеха, а над чем еще предстоит работать.